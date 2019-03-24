Клебо выиграл заключительную гонку сезона, Большунов - третий

Норвежец Йоханнес Клебо выиграл гонку преследования на заключительном этапе Кубка мира в канадском Квебеке. 22-летний спортсмен показал результат 29 минут 05,4 секунды.

Второе место занял канадец Алекс Харви (отставание 2,8 секунды). Россиянин Александр Большунов стал третьим (2,9), Андрей Ларьков - 11-м (1.50,2), Андрей Мельниченко - 18-м (2.45,7), Денис Спицов - 37-м (4.06,1).

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Квебек-Сити (Канада)

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Гонка преследования, 13,3 км (С)

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) - 29.05,4

2. Алекс Харви (Канада) - отставание 2,8

3. Александр Большунов (Россия) - 2,9

4. Франческо Де Фабиани (Италия) - 1.13,3

5. Эмиль Иверсен (Норвегия) - 1.13,4

6. Федерико Пеллегрино (Италия) - 1.13,7

11. Андрей Ларьков (Россия) - 1.50,2

18. Андрей Мельниченко (Россия) - 2.45,7

37. Денис Спицов (Россия) - 4.06,1

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