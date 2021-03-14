Клебо и Колонья получат приглашения на Югорский лыжный марафон

Трехкратный и четырехкратный олимпийские чемпионы Йоханнес Клебо и Дарио Колонья будут приглашены для участия в Югорском лыжном марафоне. Соревнования пройдут в Ханты-Мансийске 10 апреля.

«У нас еще есть некоторые задумки, сразу после завершения Кубка мира мы будем проводить переговоры с Клебо и Колоньей, — цитирует ТАСС одного из организаторов соревнований Сергея Крянина. — Возможно, у них появится желание приехать к нам, хотя пандемия, конечно, может стать препятствием для участия в Югорском марафоне. Но если они примут наши приглашения, которые будут на днях отправлены, то мы готовы оказать всяческое содействие и поможем приехать на соревнования».