15:08 | Лыжные гонки

Ингвильд Остберг: "Слышала, что Непряева упала в масс-старте. Я тоже была близка к падению"

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Норвежская лыжница Ингвильд Остберг заявила, что была близка к падению во вчерашнем масс-старте на этапе Кубка мира в канадском Квебеке. В этой гонке упала россиянка Наталья Непряева - ее подрезала еще одна представительница Норвегии Тереза Йохауг.

- Слышала, что Непряева упала, - приводит слова Остберг NRK. - Это не очень хорошо. Я сама была близка к падению. Надеюсь, я все же выиграю Кубок мира.

Остберг стала третьей в масс-старте, а Непряева - 19-й. Сборная России подала протест на действия Йохауг. 

Остберг лидирует в общем зачете Кубка мира, имея в активе 1497 очков. Непряева занимает второе место (1353). 

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