Валерий Газзаев связал обвинения швейцарской прессы в адрес российских лыжников с желанием избавиться от конкурента

Глава комитета Госдумы по делам национальностей, бывший главный тренер сборной России по футболу и ЦСКА Валерий Газзаев в беседе с «СЭ» прокомментировал материал швейцарского издания Blick о российских лыжниках с заголовком: «Все эти русские — чистые?».

— Все санкции против российского спорта возникают исключительно из-за конкуренции. Наши спортсмены на всех крупных международных соревнованиях всегда являются одними из лидеров и составляют конкуренцию западным спортсменам, — сказал Газзаев «СЭ». — Поэтому эта истерика, которая постоянно разворачивается после достижений российских спортсменов, совершенно необоснованна. Если принимать какие-то решения по отношению к спортсменам, то они должны быть абсолютно адекватными ко всем национальным сборным, а не только к нашей.

После каждого нашего успеха начинают создавать впечатление, что у нас все допингисты. В то же время в сборной Норвегии все астматики, такое может быть? И никто об этом не говорит. И про другие национальные команды тоже не говорят. Если есть какие-то нарушения у наших спортсменов, тогда пусть соответствующие органы принимают объективное решение, а такие публикации неуместны. При этом они быстро расходятся по международным средствам массовой информации. Стратегия понятна — борьба с конкурентом в лице российской сборной. Такая ситуация.

(Сергей Федоров)