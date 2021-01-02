Федерация лыжных гонок России оспорила наказание Червоткина за инцидент с Беловым

Федерация лыжных гонок России оспорила наказание Алексея Червоткина за столкновение с партнером по команде Евгением Беловым во время масс-старта на 15 километров классическим стилем на этапе многодневки «Тур де Ски» в Швейцарии.

«Мы подали апелляцию, поскольку считаем решение абсолютно необоснованным. Я был на заседании жюри, высказал свою точку зрения. Жюри даже согласилось с моими доводами, но менять решение все равно не стало, — сказал тренер сборной России Юрий Бородавко ТАСС. — Я не оправдываю ни одного, ни другого спортсмена, они оба в равной степени виноваты в случившемся, но вынесенное наказание не соответствует степени содеянного. Адекватным наказанием были бы желтые карточки обоим спортсменам».

Червоткин и Белов во время гонки претендовали на призовые места, однако незадолго до финиша столкнулись друг с другом при прохождении спуска и упали. Поднявшись, они вступили в перепалку, которую продолжили после финиша. Виновным в инциденте жюри соревнований признало Червоткина, к его результату были добавлены три минуты (61-е место в итоговом протоколе).