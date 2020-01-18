Елена Вяльбе: «Еще один прекрасный и замечательный день»

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе отметила, что россияне Александр Большунов и Наталья Непряева здорово подготовились к этапу Кубка мира в Нове-Место (Чехия).

Большунов одержал победу в гонке с раздельным стартом на 15 км свободным стилем. Ранее Непряева в «разделке» на 10 км стала второй.

- Еще один прекрасный и замечательный день. Саня и Наталья очень хорошо подготовились к гонке, — цитирует «РИА Новости» Вяльбе. — Могу сказать, что в целом мужчины хорошо выступили. О женщинах мы понимаем, что они пока что слабенькие, тем более там много молодежи. Наташка сегодня превзошла себя, такой замечательный финиш, молодец.