Дмитрий Губерниев ответил швейцарскому изданию на спорную заметку о российских лыжниках

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал намеки швейцарского издания Blick на допинг у российских лыжников.

— Можно с тем же успехом сказать все что угодно в адрес этого издания, — сказал Губерниев «СЭ». — Что обращать внимание? К этой заметке надо относиться спокойно. Люди тоже хайпуют на разных историях. Надо продолжать делать свое дело и пусть проигравший плачет. Лыжники молодцы.

Но у нас в этом смысле и репутация, которую мы должны так или иначе восстанавливать. А во-вторых, есть такая поговорка «пусть проигравший плачет». Конечно, явно не хватает норвежцев. И болельщики лыжного спорта понимают, что открытый чемпионат России — дело хорошее, но хочется чего-то другого. Но если посмотреть протоколы последних лет, сейчас по большому счету есть Россия и Норвегия. То ли лыжники других стран стали слабее, то ли мы стали настолько сильными с норвежцами.

(Константин Колмаков)