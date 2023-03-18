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18 марта, 18:23

Бородавко прокомментировал итоги спринта на чемпионате России по лыжным гонкам

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил, что Сергей Устюгов является одним из лучших лыжников мира, поэтому поражение Александра Терентьева и Александра Большунова в спринтерской гонке на чемпионате России нельзя назвать зазорным.

«Что касается мужских гонок, то Сергей Устюгов показал очень высокий уровень, он один из сильнейших лыжников мира, поэтому проиграть такому спортсмену не зазорно. Сегодня он сумел опередить Терентьева и Большунова. Удивило попадание Алексея Червоткина в финал, он на финише навязал борьбу Большунову, это был приятный сюрприз. Большунов показал неплохой результат для своего состояния, завтра он побежит скиатлон», — приводит слова Бородавко ТАСС.

Чемпионат России завершится 26 марта. Соревнования проходят в Тюмени.

Источник: https://tass.ru/sport/17305779
Сергей Устюгов
Юрий Бородавко
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