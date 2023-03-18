Главный врач сборной России по лыжным гонкам высказался о состоянии Степановой

Главный врач сборной России по лыжным гонкам Роман Эрлихман высказался о состоянии олимпийской чемпионки Вероники Степановой, которая из-за проблем со здоровьем пропустила спринтерскую гонку на чемпионате России в Тюмени.

«Вероника, как и любой спортсмен, который хорошо или плохо себя чувствует, принимает решение вместе со своим тренером, исходя из самочувствия на определенный день. Сегодня стартовать спринт не могла. Что будет завтра в контексте других дисциплин, не могу сказать. Вероника получает все необходимые медицинские сопровождения, даже если потребуется более. Сейчас, кроме самой Вероники, никто не скажет утвердительно о ее старте. Мы на нее рассчитываем. Она заявлена на соревнования, и дальше посмотрим. О состоянии Вероники: любое недомогание присутствует у спортсмена. Он высказывается о них, и дальше стоит вопрос: принять участие и показывать максимум или нет. Если здоровье позволяет стартовать, то заявляется на соревнования», — приводит слова Эрлихмана Sport24.

Чемпионат России по лыжным гонкам завершится 26 марта.