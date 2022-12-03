Лыжные гонки
Новости Кубок мира Чемпионат мира Олимпиада
Р§Рњ 2022
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 14:05

Бородавко о бронзе Большунова в спринте: «Его форма далека от наилучшего состояния»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал «СЭ» выступление Александра Большунова в спринте на этапе Кубка России в Хакасии.

Трехкратный олимпийский чемпион занял третье место в финале.

«Ему просто не хватило, он слишком резко дернулся, ускорился. На финише было видно, что силы покинули Александра. Он не смог отработать финишную прямую, как обычно. Это говорит о том, что пока его форма далека от наилучшего состояния. Но потихонечку он будет набирать. Сейчас спортсмены-максималисты очень серьезно переживают поражения, здесь понятно, почему все так происходит. Мы видим, что Большунов постепенно набирает форму и все будет хорошо. Если бы даже сегодня он избирал чуть другую тактику... А так, слишком легкий круг, слишком рано ускорился, не сумел отойти. Ничего страшного, по большому счету, не произошло. Спринт — это дело такое», — сказал Бородавко «СЭ».

Савелий Коростелев (3 минуты 44,17 секунды) стал победителем финала спринта в Хакасии. Сергей Ардашев (+0,57 секунды) занял второе место. Большунов, ставший третьим, проиграл победителю 1 секунду.

Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
Юрий Бородавко
0
Читайте также
Как вам атлетизм Махачева? Сделал сальто и «солнышко» на турнике без малейших проблем
«Это будет лучший день в моей жизни». В Америке ждут рекорда Овечкина
Тела трех человек обнаружили в гараже на востоке Москвы
Политик уличила власти США в сокрытии желания жителей страны мира с РФ
Раненый российский военный покончил с собой во избежание плена ВСУ
Как заработать на своих хобби
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бородавко объяснил, в чем заключается феномен Савелия Коростелева
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости