Бородавко объяснил, в чем заключается феномен Савелия Коростелева

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал «СЭ» победу Савелия Коростелева в спринте на этапе Кубка России в Хакасии.

«В чем феномен Коростелева? Он одаренный спортсмен. В прошлом сезоне он был чемпионом мира среди юниоров. Это говорит о его высоких функциональных качествах и о том, что он достаточно талантливый спортсмен, что он развивается в правильном направлении. В этом году он уже составляет конкуренцию мужчинам, две победы в спринте — это уже не случайность. Растет очередной талант. Самое главное, чтобы он продолжал развиваться», — сказал Бородавко «СЭ».

Савелий Коростелев (3 минуты 44,17 секунды) стал победителем спринта в Хахасии, Сергей Ардашев (+0,57) занял второе место, а бронза досталась Александру Большунову (+1,00).