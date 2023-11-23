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Бородавко пока не знает, примет ли Большунов участие в спринте в Кубке России

Виктория Кравченко
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко не уверен, примет ли Александр Большунов участие в спринте в рамках первого этапа Кубка России по лыжным гонкам на Вершине Теи (Хакасия).

«Состояние у Александра Большунова нормальное, восстановление идет хорошими темпами. Еще посмотрим, будет ли он принимать участие в спринте в субботу», — сказал Бородавко РИА «Новости».

В четверг спортсмен стал победителем гонки с раздельным стартом на 15 километров свободным стилем (32 минуты 37,9 секунды). Летом Большунов повредил спину.
Источник: https://rsport.ria.ru/20231123/bolshunov-1911247092.html
Александр Большунов
Юрий Бородавко
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