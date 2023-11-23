Бородавко пока не знает, примет ли Большунов участие в спринте в Кубке России

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко не уверен, примет ли Александр Большунов участие в спринте в рамках первого этапа Кубка России по лыжным гонкам на Вершине Теи (Хакасия).

«Состояние у Александра Большунова нормальное, восстановление идет хорошими темпами. Еще посмотрим, будет ли он принимать участие в спринте в субботу», — сказал Бородавко РИА «Новости».