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Большунов стал победителем коньковой разделки на 15 км на первом этапе Кубка России в Вершине Теи

Виктория Кравченко
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Александр Большунов.
Фото Global Look Press

На первом этапе Кубка России по лыжным гонкам сезона-2023/24 в Вершине Теи Александр Большунов стал победителем первой гонки с раздельным стартом на 15 км свободным стилем.

Спортсмен представляет Архангельскую область, дистанцию он преодолел за 32.37,9.

Второе место занял представитель Тюменской области Артем Мальцев, отставший от победителя гонки на 6,3 секунды. Третий — лыжник из Архангельской области Савелий Коростелев, который Большунову 19,2 секунды.

Лыжные гонки. Кубок России. Первый этап, Вершина Теи.

15 км, свободный стиль, мужчины.

1. Александр Большунов (Архангельская область) — 32.37,9.

2. Артем Мальцев (Тюменская область) — отставание 6,3 секунды.

3. Савелий Коростелев (Архангельская область) +19,2.

4. Андрей Мельниченко (ХМАО-Югра) +32,4.

Александр Большунов
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