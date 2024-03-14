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Лыжные гонки

14 марта, 19:28

Бородавко: «Если сам Клебо не приветствует идею дуэли с Большуновым, его не заставишь выйти на лыжню»

Алина Савинова
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Тренер по лыжным гонкам Юрий Бородавко ответил на вопрос, реально ли организовать противостояние между россиянином Александром Большуновым и норвежцем Йоханнесом Клебо.

«Все менеджеры должны быть заинтересованы в том, чтобы несмотря на все запреты устроить дуэль Большунова и Клебо? Это мы так думаем. А они — нет. Любой бизнес так или иначе строится на каких-то этических соображениях. Если сам Клебо не поддерживает и не приветствует такую идею, его не заставишь выйти на одну лыжню с Большуновым», — цитирует Бородавко RT.

27-летний Большунов — трехкратный олимпийский чемпион, чемпион мира в скиатлоне, двукратный обладатель Кубка мир. В сезоне-2023/24 он выиграл 22 гонки из 23 в России, Большунов не смог победить только в эстафете на Спартакиаде сильнейших 2024.

27-летний Клебо является пятикратным олимпийским чемпионом, девятикратным чемпионом мира, а также четырехкратным обладателем Кубка мира.

Источник: RT
Александр Большунов
Йоханнес Клебо
Юрий Бородавко
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