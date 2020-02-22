Большунов упал на финише и не вышел в финал спринта в Тронхейме

Россиянин Александр Большунов не смог выйти в финал спринта в Тронхейме. В первом полуфинале 23-летний лыжник споткнулся в финишном створе и стал последним.

Спринты на «Ски туре». Победит ли Йохауг? Большунов против Норвегии. Live!