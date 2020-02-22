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Большунов упал на финише и не вышел в финал спринта в Тронхейме

16:17
Александр Большунов. Фото AFP
Александр Большунов. Фото AFP
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Россиянин Александр Большунов не смог выйти в финал спринта в Тронхейме. В первом полуфинале 23-летний лыжник споткнулся в финишном створе и стал последним.

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