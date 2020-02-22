Большунов упал на финише и не вышел в финал спринта в Тронхейме
16:17
Россиянин Александр Большунов не смог выйти в финал спринта в Тронхейме. В первом полуфинале 23-летний лыжник споткнулся в финишном створе и стал последним.
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Александр Большунов за 100 метров до финиша зацепился при перестроении о лыжню и упал, финишировав шестым в полуфинале. Итоговое 12 место. Глеб Ретивых также не прошел стадию полуфинала, финишировав третьим и ему не хватило одной секунды, чтобы пройти лаки-лузером в финал.
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