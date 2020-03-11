Большунов намерен побороться за спринтерский зачет Кубка мира

Александр Большунов, который гарантировал себе Большой хрустальный глобус и Малый — в зачете дистанционных гонок, намерен побороться еще и за спринтерский зачет. После того, как норвежцы отказались ехать в Северную Америку из-за коронавируса, это выглядит абсолютно реально.

— Интересны ли вам сейчас локальные задачи? Побить рекорд Сундбю по очкам в Кубке мира за сезон, например. Или теперь у него радость и успокоение? — вопрос тренеру Большунова Юрию Бородавко.

— Не знаю, думаю, такими подсчетами он не интересуется, — ответил Бородакво. — Радость и успокоение? Вчера мы изучили положение дел в Кубке мира. И знаете что? Александр открыл для себя, что, оказывается, еще можно побороться за Малый глобус в спринтерском зачете. Конечно, он хочет этого. Если норвежцы отказались сюда ехать и сами открыли эту дорожку, почему бы ей не воспользоваться? (Владимир Иванов)