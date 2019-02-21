Андрей Мальцев: "Устюгов не дарил мне айфон"

Российский лыжник Андрей Мальцев прокомментировал свое выступление в спринте на чемпионате мира, где он завершил борьбу на стадии четвертьфинала.
- Я старался, хотел попробовать "подергать", пойти рваным темпом, но получилось, что соперники меня прокатили, хоть и старался - сказал Мальцев.
- Когда узнали, что побежите спринт?
- Два дня назад. Для меня это была неожиданность, но надо уметь бегать все.
- Как ощущения от чемпионата мира?
- Много болельщиков, все хорошо организовано. В принципе, все нравится.
- Как должен выступить Сергей Устюгов, чтобы ты тоже подарил ему айфон?
- Да он не мне его дарил, а Жене Белову (смеется).
- Наступившее похолодание сказалось на качестве трассы?
- Пока еще нет. Наоборот, даже вода появилась по сравнению с квалификацией.
- Какие еще дисциплины побежите тут?
- Пока не знаю. Хотелось бы пробежать 50 км "коньком", думаю, он мне подходит больше, чем спринт. (Владимир Иванов)