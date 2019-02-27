Анастасия Седова побежит классический этап эстафеты в Зефельде

"СЭ" стала известна расстановка лыжниц по этапам женской эстафеты 4х5 км на чемпионате мира в австрийском Зефельде.

Юлия Белорукова и Анастасия Седова пробегут первый и второй этапы (классические), Анна Нечаевская и Наталья Непряева – третий и четвертый этапы (коньковые).

Напомним, что эти же спортсменки бежали эстафету на Олимпиаде в Пхенчхане, но тогда расстановка была такой: Непряева, Белорукова, Седова и Нечаевская. На Играх-2018 наши девушки завоевали бронзу.

Женская эстафета начнется 28 февраля в 15 часов по московскому времени.