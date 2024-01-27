Клебо выиграл спринт на этапе Кубка мира в Гомсе

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал победителем спринта на девятом этапе кубка мира в Гомсе (Швейцария).

27-летний норвежец прошел дистанцию в 1,5 км за 2 минуты 36,42 секунды. Вторым финишировал француз Люка Шанава (отставание +0,08). Третьим стал норвежец Ховард Солос Теугбель (+0,73).

Лыжные гонки

Кубок мира. 9-й этап. Гомс (Швейцария)

Спринт. Мужчины

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.36,42

2. Люка Шанава (Франция) — +0,08

3. Ховард Солос Теугбель (Норвегия) — +0,73

4. Валерио Гронд (Швейцария) — +1,28

5. Эрик Вальнес (Норвегия) — +6,98