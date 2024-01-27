Клебо выиграл спринт на этапе Кубка мира в Гомсе
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал победителем спринта на девятом этапе кубка мира в Гомсе (Швейцария).
27-летний норвежец прошел дистанцию в 1,5 км за 2 минуты 36,42 секунды. Вторым финишировал француз Люка Шанава (отставание +0,08). Третьим стал норвежец Ховард Солос Теугбель (+0,73).
Лыжные гонки
Кубок мира. 9-й этап. Гомс (Швейцария)
Спринт. Мужчины
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.36,42
2. Люка Шанава (Франция) — +0,08
3. Ховард Солос Теугбель (Норвегия) — +0,73
4. Валерио Гронд (Швейцария) — +1,28
5. Эрик Вальнес (Норвегия) — +6,98
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