Шведка Рибом выиграла спринт на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам

Шведская лыжница Эмма Рибом стала победительницей в спринте классическим стилем на первом этапа Кубка мира в Финляндии. В финальном забеге ее результат — 2 минуты 49,22 секунды.

В тройке сильнейших финишировали соотечественница Рибом Юханна Хагстрем, отставшая от лидера на 0,91 секунды и норвежка Тириль Венг (+0,93).

25 ноября спортсменки разыграют медали Кубка мира в индивидуальной гонке на 10 км классическим стилем.