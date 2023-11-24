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Сегодня, 18:34

Шведка Рибом выиграла спринт на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам

Андрей Бобков
Редактор ленты новостей
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Шведская лыжница Эмма Рибом стала победительницей в спринте классическим стилем на первом этапа Кубка мира в Финляндии. В финальном забеге ее результат — 2 минуты 49,22 секунды.

В тройке сильнейших финишировали соотечественница Рибом Юханна Хагстрем, отставшая от лидера на 0,91 секунды и норвежка Тириль Венг (+0,93).

25 ноября спортсменки разыграют медали Кубка мира в индивидуальной гонке на 10 км классическим стилем.

Тириль Венг
Эмма Рибом
Юханна Хагстрем
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