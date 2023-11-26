Диггинс разбили лицо во время лыжной гонки на Кубке мира

Американская лыжница Джессика Диггинс получила травму лица во время масс-старта свободным стилем на дистанции 20 км в рамках первого этапа Кубка мира-2023/2024, проходящем Финляндии.

Американка сломала палку и потеряла правую перчатку. Представитель тренерского штаба сборной США неаккуратно подал Диггинс палку, в результате чего она ударила ей прямо по лицу. Джессика закончила дистанцию второй, после гонки ей оказывали помощь, а на лице был виден след от удара палкой.

Джессика Диггинс. Фото Reuters

32-летняя Диггинс — олимпийская чемпионка 2018 года, трехкратная чемпионка мира, обладательница Кубка мира-2020/21.