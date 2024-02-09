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9 февраля, 16:30

Кубок мира в Кэнморе: смотреть трансляцию индивидуальной гонки

Гонки с раздельным стартом на КМ в Кэнморе покажут на «Матч Арена»
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Лыжник Йоханнес Клебо.
Йоханнес Клебо.
Фото Global Look Press

9 февраля в Кэнморе (Канада) пройдут мужская и женская индивидуальные гонки в рамках десятого этапа Кубка мира по лыжным гонкам сезона 2023 / 2024.

Женская гонка с раздельным стартом свободным стилем на 10 км начнется в 20.40 по московскому времени. Мужская индивидуальная гонка свободным стилем на 10 км начнется в 22.45 мск.

Видеотрансляции гонок 9 февраля на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Канаде покажут на канале «Матч Арена» и в сервисе «Евроспорт». Прямой эфир женской индивидуальной гонки на «Матч Арене» начнется в 20.35 мск. Мужской старт — в 22.40.

В мужском личном зачете Кубка мира лидирует норвежский лыжник Харальд Амундсен (1356 очков). В женском зачете на первой строчке располагается американка Джессика Диггинс (1573).

Кубок мира в Кэнморе: расписание гонок и где смотреть трансляции

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