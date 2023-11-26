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26 ноября, 23:41

Клебо не выступит на втором этапе Кубка мира в Швеции

Виктория Кравченко
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Йоханнес Клебо.
Фото AFP

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо рассказал, что из-за нынешней формы решил отказаться от участия во втором этапе Кубка мира в Елливаре.

«Я поеду домой и в Елливаре меня не будет. Я должен тренироваться. Мое участие в первом этапе и так висело на волоске, так что это действительно гвоздь в крышку гроба», — цитирует Клебо TV2.

Сегодня, 26 ноября, на первом этапе Кубка мира в Руке Клебо занял 21-е место в гонке на 20 км свободным стилем. В начале ноября 27-летний спортсмен перенес коронавирус.

Йоханнес Клебо
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