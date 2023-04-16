«За сезон могу поставить себе большую пятерочку». Устюгов выиграл ультрамарафон чемпионата России после Большунова

Стильная победа звездного лыжника в Мончегорске на дистанции 70 км свободным стилем чемпионата России.

Лыжи. Чемпионат России. Мончегорск. Мужчины. Марафон. 70 км, свободный стиль

1. Сергей Устюгов — 2:34.55,3

2. Дмитрий Кондрашов — 4,1

3. Сергей Волков — 47,5

Сергей Устюгов набрал в концовке сезона столь великолепную форму, что ради марафонских гонок продолжил бегать в соревнованиях до середины апреля. И правильно сделал, поскольку штамповал победы на непривычных для себя сверхдлинных дистанциях. Если 8 апреля, в свой 31-й день рождения, он выиграл Югорский марафон (50 км свободным стилем), то 16 апреля первенствовал и на дистанции 70 км свободным стилем в рамках ультрамарафона чемпионата России в Мончегорске. Можно сказать, пойдя по стопам прошлогоднего чемпиона Александра Большунова.

Фото Global Look Press

Кашель не помеха

В нынешнем году марафон чемпионата страны в Мончегорске проходил уже в 15-й раз. В 2022-м Большунов на 70 км классикой опередил Илью Семикова всего на шесть секунд — по крайней мере видимость интриги сохранялась до самого финиша. На сей раз Александр в Мончегорск не приехал, но без лыжной суперзвезды соревнования не остались — столь длинную дистанцию впервые в своей карьере решился пробежать Устюгов.

После триумфа в Югорском марафоне Сергей на пять дней заехал по делам в Екатеринбург, где в отсутствие снега обошелся без лыжных тренировок, ограничиваясь кроссом и тренажерами. Уже по прилете в Мончегорск накануне старта Сергей рассказал о своем состоянии и тактике на предстоящую гонку.

«Пойду потихоньку, не буду никуда рваться. Пойдем все вместе с пелотоном. Буду стараться держаться в конце, потому что 50 километров я бегал, а 70 — еще нет. Это будет впервые для меня, это такой вызов. Тем более я немножко простывший, в болезненном состоянии», — поведал Устюгов в соцсетях. Он также добавил, что, видимо, простыл в дороге, поэтому мучается от кашля. Но выразил надежду, что в день гонки здоровье более-менее наладится.

Всего на дистанцию вышло 66 лыжников, среди которых помимо Устюгова можно было выделить таких известных в мире лыжных гонок личностей, как Андрей Ларьков и Константин Главатских. Но понятно, что по статусу до Сергея соперники не дотягивали заметно. Тем не менее Устюгов, как и обещал, не стал сразу пытаться убежать в отрыв — достаточно долго лидирующая группа была очень большой. Так, на отметке 30 км в нее входило 25 лыжников, на отметке 40 км ситуация не изменилась. И только затем Устюгов ускорился и стал потихоньку отрываться. Компанию ему сумел составить только Дмитрий Кондрашов. Остальные к отметке 50 км отставали уже на 30 и более секунд.

Фото Global Look Press

На деревянных ногах

В итоге Устюгов и Кондрашов прошли вместе всю оставшуюся часть дистанции. Хотя было понятно, что как финишер Сергей намного острее и, если обойдется без форс-мажоров, должен легко разобраться с оппонентом. Так и произошло — примерно за километр до финиша Устюгов начал затяжной спурт, на заключительных метрах уже «отбивал пять» зрителям и все равно выиграл четыре секунды у Кондрашова. В сражении за бронзу группы из восьми лыжников победил Сергей Волков.

«Чувствую себя нормально, но гонка получилась тяжелой. Немного простывший. Думал, что сегодня даже в десятку не попаду, последний круг прошел на деревянных ногах, на заключительном подъеме понимал, что на спуске могу свалиться, поскольку ноги уже не держали. Что помогло выиграть? Терпежка. В целом я доволен — это первая победа у меня на такой дистанции чемпионата России, сегодня поставил галочку на 70 км коньком», — заявил Устюгов в интервью после финиша.

Сергей мило улыбался, хотя и постоянно кашлял. «Сезоном доволен. Большую пятерочку за него могу поставить», — дал он общую и вполне справедливую оценку своим выступлениям. Не забыв поблагодарить Федерацию лыжных гонок России, лично президента ФЛГР Елену Вяльбе и, конечно же, болельщиков. В частности, тех, кто поддерживал его во время ультрамарафона — в Мончегорске поклонники лыжных гонок своими живыми коридорами вызвали у Сергея «колоссальные эмоции». Совершенно не верится, что после такого финиша сезона Устюгов решит завершить карьеру — он может и должен продолжать.

Кстати, почти параллельно с мужским ультрамарафоном чемпионата России в Петропавловске-Камчатском прошел Авачинский марафон, где на дистанции 51 км свободным стилем первенствовали Вероника Степанова (второй стала биатлонистка Ирина Казакевич) у женщин и Евгений Белов у мужчин.