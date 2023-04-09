Большунов собрал все трофеи. Итоги сезона в Кубке России

В Кировске гонками преследования завершился самый продолжительный старт для наших лыжников.

Финал Кубка России

Гонки преследования (С)

Женщины, 10 км

1. Наталья Непряева — 24.45,8.

2. Мария Истомина — 30,5.

3. Вероника Степанова — 44,4.

Общий зачет мини-тура

1. Наталья Непряева — 57.01,0.

2. Мария Истомина — 1.14,0.

3. Вероника Степанова — 1.30,0.

Мужчины, 15 км

1. Александр Большунов — 32.56,6.

2. Савелий Коростелев — 2.18,4.

3. Денис Спицов и Илья Семиков — 2.18,5.

Общий зачет мини-тура

1. Александр Большунов — 1:13.25,0.

2. Савелий Коростелев — 4.08,0.

3. Илья Семиков — 4.12,0.

Сезон соревнований в рамках Кубка России по лыжным гонкам — 2022/23, начавшийся в Вершине Теи 19 ноября, официально завершился 9 апреля в Кировске. Заключительными гонками на трассах в Мурманской области стали венчавшие финал (проходивший в формате мини-тура) пасьюты свободным стилем. И у мужчин, и у женщин лидеры общего зачета Кубка пересекли финишную черту со значительным запасом. Александр Большунов на дистанции 15 км оторвался от ближайших соперников более чем на две минуты, Наталья Непряева на «десятке» не подпустила никого ближе 30 секунд.

Самая напряженная борьба — без участия Непряевой

Главной интригой перед стартом заключительной гонки финала Кубка России у женщин было то, кто же станет победительницей в дистанционном зачете по итогам сезона. Анастасия Прокофьева и Екатерина Смирнова к пасьюту набрали в этой номинации одинаковое количество баллов — по 459. А значит, все решалось в честной спортивной борьбе — кто пробежит коньковую десятку быстрее по чистому времени, тот и увезет заветный трофей. Лучше с этой задачей справилась Смирнова — она хоть и стартовала пятой (Прокофьева начинала гонку на одну позицию выше), однако довольно быстро отыграла гандикап от непосредственной конкурентки. Более того, Екатерина не остановилась и до последнего пыталась бороться за третье место.

Итог — у Смирновой второе чистое время дня, у Прокофьевой — только шестое. Дистанционный глобус достается Екатерине: в целом по сезону она выступала стабильнее. Только в четырех длинных гонках из одиннадцати в рамках Кубка России-2022/23 спортсменка не добиралась до тройки сильнейших. Анастасия же раскатилась только под занавес сезона: на этапах она только дважды попадала в призы, и только поделенная с Натальей Непряевой победа в разделке классикой на 10 км в первый день финала в Кировске помогла ей держаться в гонке за дистанционным трофеем до последнего. В общем зачете за пределами тройки так и осталась прекрасно выступавшая на мини-туре Мария Истомина. В пасьюте спортсменка, несмотря на падение в одном из эпизодов, сумела быстро вернуться в гонку и убежать от Вероники Степановой в борьбе за вторую позицию. Однако по итогам сезона последняя сохранила свое место в тотале вслед за Натальей Непряевой.

Лидер сборной России ранее обеспечила себе первую строчку также в классификации спринтеров. Но сезон для Непряевой не закончен: она планирует выступить еще и на чемпионате России на дистанции 50 км. О планах на лыжную весну и своих мыслях об уходящей зиме Наталья рассказала в эфире федерального телеканала:

«Гонки закончились, чувствую облегчение. Чем-то удовлетворена, чем-то — нет, но я думаю, это всегда так у всех. Во всех гонках все равно есть моменты, над которыми нужно думать и обсуждать с тренером. Будем думать, что делать, на дальнейшие сезоны обсуждать планы. Но у меня еще сезон не закончен на самом деле. Я планирую бежать 50 км тут же, в Апатитах, поэтому не могу сказать, что я выдохнула сегодня с облегчением. Все-таки мне еще нужно немножко подержать себя в руках, чтобы закончить сезон длинной гонкой. Буду отдыхать и потихоньку тренироваться. Кататься на горных лыжах обязательно. Привезла с собой полностью всю экипировку с тем учетом, что, возможно, первые тренировки буду кататься здесь по трассе, а вторые делать на горных лыжах».

Мария Истомина (слева), Наталья Непряева и Вероника Степанова. ФЛГР

Большунов недоволен собой и продолжает совершенствоваться

На разминке перед заключительной гонкой кубкового сезона Сан Саныч упал, сломал палку, но на старт вышел. И одержал дежурную победу с лучшим чистым временем дня (всего их в серии у Большунова десять: две — в спринте и восемь — на дистанции). За сезон Александр, собравший трофеи во всех трех номинациях Кубка страны, поставил себе четверку, заявив в телеэфире после финиша, что «на пять с плюсом себя не оценит никогда».

Похожий подход к делу у самого прогрессирующего лыжника России Савелия Коростелева. В 19 лет он сумел одержать три победы в спринтах на этапах Кубка (столько же только у Александра Терентьева), а также занять второе место в зачете мини-тура. На финише пасьюта Савелий извлек уроки из падения в субботнем спринте и уехал от более опытных Дениса Спицова и Ильи Семикова (эти спортсмены поделили третью позицию по итогам рассмотрения фотофиниша) заблаговременно. Цель Коростелева на будущее — обрести стабильность. Тогда он будет способен составить конкуренцию главным звездам российских лыж — и Большунову, и Устюгову будет против кого выкладываться на максимум в ближайшее время.

Александр Большунов. ФЛГР

Кубок России-2022/23. Мужчины

Общий зачет

1. Александр Большунов — 998.

2. Илья Семиков — 684.

3. Артем Мальцев — 624.

Спринт

1. Александр Большунов — 347.

2. Александр Терентьев — 316.

3. Савелий Коростелев — 283.

Дистанция

1. Александр Большунов — 651.

2. Денис Спицов — 553.

3. Илья Семиков — 507.

Кубок России-2022/23. Женщины

Общий зачет

1. Наталья Непряева — 860.

2. Вероника Степанова — 828.

3. Екатерина Смирнова — 787.

Спринт

1. Наталья Непряева — 368.

2. Алена Баранова — 322.

3. Вероника Степанова — 294.

Дистанция

1. Екатерина Смирнова — 570.

2. Анастасия Прокофьева — 556.

3. Вероника Степанова — 534.