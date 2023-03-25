«Это нужно для психологического здоровья». Лыжница Кулешова одержала первую победу после рождения дочери

Олимпийская медалистка финишировала первой в марафоне на чемпионате России.

В Тюмени подходит к завершению основная программа чемпионата России по лыжным гонкам: в субботу женщины бежали 30 км с общего старта классическим стилем. Уверенную победу в марафонской гонке на трассе спортивного комплекса «Жемчужина Сибири» одержала Анастасия Кулешова (в девичестве — Седова), второй финишировала Мария Истомина, третьей - Анастасия Прокофьева.

Чемпионат России по лыжным гонкам. Женщины. Масс-старт, 30 км классическим стилем. Результаты

1. Анастасия Кулешова — 1:37:23.8

2. Мария Истомина +13.3

3. Анастасия Прокофьева +1:21.5

Борьба без Непряевой

На марафон не вышла лидер российской сборной Наталья Непряева (в Тюмени она одержала победы в спринте и скиатлоне, но оставшиеся гонки приняла решение пропустить по состоянию здоровья). Также отсутствовала 21-летняя Елизавета Пантрина, собравшая на трассах «Жемчужины Сибири» коллекцию из четырех наград (тренер Егор Сорин решил поберечь силы молодой спортсменки для будущих гонок). Так что на первый план вышло противостояние других спортсменок.

Истомина, побеждавшая на чемпионате страны как раз на дистанции 30 км классикой в 2021 году, с самого старта задала высокий темп. Пелотон из 60 спортсменок сильно растянулся, из него выделилась лидирующая двадцатка, которая держалась вместе до отметки 6,9 км. Вскоре Истомина предприняла попытку отрыва - успешно, переложиться к Марии сумела только Анастасия Кулешова. Олимпийская медалистка, вернувшаяся к соревнованиям после затянувшегося декретного отпуска, под занавес чемпионата набрала отличную форму, подтверждением чему стало лучшее время дня на классическом этапе прошедшей днем ранее эстафеты.

В дальнейшем лидирующий тандем включил режим попеременной работы — ни Кулешова, ни Истомина не «рюкзачили». Как результат - отрыв спортсменок рос. И уже к экватору дистанции стало очевидно, что больше претенденток на победу не осталось. За 10 км до финиша Анастасия и Мария синхронно поменяли лыжи - стоит отметить, что и первая, и вторая пара у каждой из них отлично работала и на скольжение, и на держание.

Решающим с точки зрения исхода борьбы за первое место стал не фактор инвентаря, а то, что у Кулешовой осталось чуть больше сил на финальное ускорение. Его Анастасия предприняла на подъеме за четыре километра до финиша - Истомина сопоставимую частоту движений выдать уже не смогла. Кулешова стала чемпионкой России, и это ее первый титул после декрета.

«Наконец-то хотя бы в марафоне удалось победить! Действительно, это нужно было мне даже для психологического здоровья, так скажем. Для того, чтобы понять, что все не зря, что двигаюсь в нужном направлении и не зря оставляю дочку на попечение бабушки и папы. Миичка, прости пожалуйста!

Очень желанная медаль. Конечно, хотелось бы, чтобы выступали все — Наталья Непряева, Вероника Степанова. Но на данном этапе для меня очень было важно сегодня вырывать победу в борьбе — спасибо Маше Истоминой.

После финиша поблагодарила ее за то, что вместе с ней работали. По такой тяжелой погоде одной было бы очень тяжело. Мы с Машей менялись по ходу гонки — где-то она впереди, где-то я впереди", — подвела итог Кулешова в эфире федерального спортивного телеканала.

Техника против свежих лыж

С учетом непростых погодных условий — очень теплой погоды (до плюс 10 градусов) и весеннего солнца, подтапливавшего трассу по ходу гонки, большинство спортсменок приберегли смену лыж (а по регламенту переобуться можно было только один раз) до отметки 20 км, чтобы иметь преимущество на заключительной трети дистанции. Исключением стала тактика Прокофьевой: на пит-стоп спортсменка заехала при первой возможности (после 10 км).

К тому моменту отставание спортсменки уже не позволяло рассчитывать на борьбу за победу, однако до медали дотянуться было еще реально — между лидирующим тандемом и преследовательницами зависла бежавшая в одиночку Диана Артемьева.

Догнать ее Прокофьева сумела уже к отметке 16,3 км — ход со сменой лыж себя оправдал. Спортсменки некоторое время бежали бок о бок, но затем стала сказываться нерациональная техника Артемьевой — на подъемах, которые Диана проходила вприпрыжку, она теряла много сил. Вскоре Прокофьева сумела создать отрыв. Оставался вопрос: сможет ли Артемьева на свежих лыжах ликвидировать гандикап? Сразу после смены Диана бросилась в погоню и отыграла порядка десяти секунд, однако это ускорение стало для спортсменки фатальным с точки зрения шансов в борьбе за бронзу — сил добавить на заключительной пятерке у нее не осталось.

Прокофьева свое преимущество только увеличивала: не самое лучшее скольжение лыж на спусках она компенсировала очень эффективным даблполингом на прямых — сказался опыт Анастасии в марафонской серии Ski Classics. В итоге техника передвижения в борьбе за третье место в этот день оказалась важнее свежих лыж. Прокофьева — с бронзой. И это ее первая медаль на чемпионате России-2023.

Леонид Мужикбаев