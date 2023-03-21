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Сегодня, 08:30

Жена Большунова рассказала, что ей тяжело следить за противостоянием мужа и Устюгова

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Сергей Устюгов и Александр Большунов.
Фото Global Look Press

Жена трехкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова Анна рассказала «СЭ» о том, что ей было тяжело смотреть некоторые гонки в этом сезоне.

— Сейчас прошел скиатлон на чемпионате России. Как за ним следили?

— Это вообще! Я в конце уже еле сидела, — сказала Жеребятьева «СЭ». — Еще в этот момент Еву кормила. С Олей (женой Ивана Якимушкина) смотрели. Как раз ушли с ней, покормили и на финиш пришли. Переживаем, конечно, за него. Но все так сложилось хорошо, в нашу пользу. Конечно, за своего болели. Мы знаем, что они (Большунов и Устюгов) оба сильные. Понимали, какой будет финиш. Но до финиша вместе не дотянули.

— Тяжело в нынешнем сезоне смотреть за выступлениями мужа?

— Нет. Есть, конечно, некоторые гонки. В остальном — нормально. Тем более мы всегда рядом. В этом плане — хорошо.

— «Некоторые гонки» — это, например, спринт в Красногорске, когда он столкнулся с Устюговым?

— Да! Мы туда тоже приезжали. Он еще после него говорит: «Я завтра побегу». Даже ничего не стала говорить. Утром проснулся, у него еще отекло все. Спрашивает: «Наверное, не надо?» Отвечаю: «Нет, не надо».

— Его не переубедить, если он решил?

— Да. Никого не будет слушать.

Александр и&nbsp;Анна Большуновы. «Первое слово Евы — «папа». Как отцовство изменило Александра Большунова

Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
Анна Жеребятьева
Сергей Устюгов
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