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Сегодня, 08:45

Жена Большунова: «Он переживает, что международного сезона нет. Это совсем другое»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Александр Большунов.
Фото Reuters

Жена Александра Большунова Анна рассказала «СЭ» о плюсах и минусах того, что этот сезон муж проводит на стартах в России.

— Есть плюс от того, что этот сезон он проводит в России? То, что вы всегда вместе.

— Да, это большой плюс, — сказала Жеребятьева «СЭ». — Хотя он говорит, что если бы и международный сезон был, то тоже как-нибудь нас притащил. Но это было бы все равно тяжелее. Сейчас нет такого, чтобы он куда-то пропал и дочь не видит. Для девочки особенно важно, чтобы папа был рядом. Она даже в самолете в первый раз сказала: «Папа».

— Саша переживает, что международного сезона нет?

— Конечно, переживает. Это совсем другое. Но с нами ему все равно легче все дается.

— Вы — терапия для него, да?

— Да. Он вообще все забывает. Когда в начале зимы гонки были каждую неделю, он все равно к нам приезжал. Даже на эти два дня между этапами. Говорит, что вообще не может.

— Если говорить про минусы этого сезона, то это, наверное, повышенное внимание к Саше. В Европе у него все равно больше свободного времени. Согласны?

— Мы привыкли. Я ему всегда говорю: «Вот, ты опять сейчас к болельщикам уйдешь». Он отвечает: «Лучше уж так, чем если бы этого внимания не было».

— Юрий Викторович говорит, что из-за этого он подхватывает болезни.

— Да. Даже в Малиновке мы жили отдельно и на машине приехали, но все равно что-то все подхватили. Этого не избежать.

В марте 2022 года Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила российских и белорусских лыжников от международных соревнований. Позже организация продлила отстранение на сезон-2022/23.

Александр и&nbsp;Анна Большуновы. «Первое слово Евы — «папа». Как отцовство изменило Александра Большунова

Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
Анна Жеребятьева
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