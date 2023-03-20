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Сегодня, 18:07

Степанова: «К командному спринту надеюсь прийти в себя»

Виктория Кравченко
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Российская лыжница Вероника Степанова сообщила, что пропустит очередной старт на чемпионате России — 2023, который проходит в Тюмени.

«Гонку с раздельного старта я тоже завтра не бегу. Не вижу смысла выходить на старт той же самой десятки коньком, когда кондиции далеки от нужных для победы. К командному спринту надеюсь прийти в себя. По-настоящему сразиться с Натальей и другими сильными соперницами надеюсь на финале Кубка России в Кировске», — написала Степанова в своих социальных сетях.

Спортсменка пропустит гонку раздельным стартом на 10 км в свободном стиле.

Вероника Степанова
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