Устюгов уверенно выиграл масс-старт на 50 км на чемпионате России, Большунов — третий

Лыжник Сергей Устюгов одержал победу в классическом масс-старте на 50 км на чемпионате России-2023 в Тюмени.

30-летний спортсмен с самого начала гонки вырвался вперед и доминировал на протяжении всей дистанции. Он преодолел 50 км за 2 часа 14 минут 16 секунд.

Второе место занял Алексей Червоткин, отставший от лидера на 1 минуту 21,5 секунды. Третьим стал Александр Большунов с отставанием 2 минуты 42 секунды.

Ранее Устюгов заявлял, что по окончании этого сезона может завершить карьеру.

Масс-старт стал заключительной гонкой чемпионата России-2023.

Чемпионат России по лыжным гонкам-2023

Тюмень

Мужчины

50 км, масс-старт, классический стиль

1. Сергей Устюгов — 2:14.16,0

2. Алексей Червоткин +1.21,5

3. Александр Большунов +2.42,0

4. Илья Семиков +3.41,5

5. Константин Тиунов +6.36,6

6. Дмитрий Жуль +6.36,7

7. Евгений Белов +6.38,2

8. Александр Ившин +7.00,7

9. Андрей Собакарев +7.02,5

10. Максим Зубцов +7.24,7

Иван Якимушкин и Ермил Вокуев не стартовали.