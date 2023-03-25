Анастасия Кулешова выиграла классический масс-старт на чемпионате России
Российская лыжница Анастасия Кулешова выиграла классический масс-старт на 30 км на чемпионате России-2023 в Тюмени.
Она преодолела дистанцию за 1 час 37 минут 23,8 секунды.
Серебро в гонке завоевала Мария Истомина (+13,3), бронзу взяла Анастасия Прокофьева (+1.21,5).
Юлия Ступак заняла пятое место в классическом масс-старте (+1.55,5).
Чемпионат России по лыжным гонкам-2023
Тюмень
Женщины, 30 км, масс-старт, классический стиль
1. Анастасия Кулешова — 1:37.23,8
2. Мария Истомина +13,3
3. Анастасия Прокофьева +1.21,5
4. Диана Артемьева +1.48,2
5. Юлия Ступак +1.55,5
6. Евгения Крупицкая +2.28,4
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