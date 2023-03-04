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Сегодня, 08:30

Федерация лыжных гонок России думает о проведении своего «Тур де ски»

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Лыжница Вероника Степанова.
Фото ФЛГР

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко в интервью «СЭ» допустил, что в России появится свой аналог «Тур де ски» и другие новые форматы гонок.

— Если помечтать о новых форматах — мы можем рассчитывать на проведение тура в России в стиле «Тур де ски», городские гонки, что-то еще?

— Турниры однозначно нужно развивать, «Тур де ски» — хорошее решение, одна из возможных форм. Городские спринты — да, тоже могут быть нужны в плане смотрибельности для зрителя. Но надо учитывать, что теряется спортивная составляющая, поскольку спринт должен проводиться на рельефе, чтобы было где посоревноваться.

— Воробьевы горы не подходят?

— Там очень сложно. В принципе возможно, но для зрителей проблематично. Я бы отделил шоу от спортивной части.

— Но о туре вы думаете, есть наметки?

— Да, федерация думает об этом, Елена Валерьевна уже предложила провести мини-тур здесь, в Малиновке, на одном из этапов Кубка России с использованием горнолыжного подъема. Почему нет? Это будет красиво смотреться, — сказал Бородавко.

Полностью интервью со старшим тренером сборной России читайте на сайте «СЭ».

Сборная России по лыжным гонкам
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