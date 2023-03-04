Бородавко высказался о приглашении лыжников из Ирана и других стран на российские соревнования

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко в интервью «СЭ» ответил на вопрос о том, готов ли он помочь другим сборным в случае их участия на российских турнирах.

— Елена Вяльбе сказала, что приглашала на российские соревнования иностранные сборные, вплоть до иранцев. Вам бы интересно было посмотреть на иранцев на лыжне?

— Хочется приглашать сильнейших, не статистов. Мы в декабре отправляли спортсменов в Китай — лыжные гонки превратились в шоу и контрольный забег наших, они не несли соревновательной смысловой нагрузки. Не будет никакой конкуренции, люди в самом начале развития лыжного спорта вообще, не говоря о спорте высших достижений, где на кону каждая секунда.

— Так может, им помочь надо? Приедет к вам посланник из такой страны и скажет: «Юрий Викторович, вот контракт, помогите». Не согласитесь?

— Кроме Юрия Викторовича есть еще много специалистов, которые знают, как это сделать. В таких случаях нужно расширять инфраструктуру, повышать вовлеченность в лыжный спорт, больше детей звать, и только лет через 10-15 что-то заработает. Спортсмены не грибы, они в лесу не растут после дождичка. Их нужно выращивать, и должна работать целая система.

Я благодарен судьбе и Господу за то, что он дал мне возможность работать с такими сильными спортсменами. У меня есть определенные обязательства перед ними, я хочу с ними продолжить работу дальше и готовиться к Олимпиаде 2026 года, — сказал Бородавко.

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