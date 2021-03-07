Лыжные гонки
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Лыжные гонки   //    Чемпионат мира

Финиш Большунова и Клебо: как россиянин сломал палку в борьбе с норвежцем

17:35
Йохеннас Клебо, Александр Большунов и Эмиль Иверсен на финише. Фото Reuters Александр Большунов и Йохеннас Клебо на финише. Александр Большунов и Йохеннас Клебо на финише. Йохеннас Клебо, Александр Большунов и Эмиль Иверсен на финише. Фото Reuters Йохеннас Клебо, Александр Большунов и Эмиль Иверсен на финише. Фото Reuters Александр Большунов на финише. Фото Reuters Александр Большунов после финиша марафона ЧМ-2021. Фото Reuters Александр Большунов и Йохеннас Клебо на финише. Фото Reuters Александр Большунов на финише. Фото Reuters
Йохеннас Клебо, Александр Большунов и Эмиль Иверсен на финише. Фото Reuters
Теги:
Скандальный эпизод на последних метрах мужского марафона на чемпионате мира-2021, который определил исход борьбы за золото.

В яркой гонке медали разыграли оторвавшиеся от группы россиянин Александр Большунов и норвежцы Йоханнес Клебо и Эмиль Иверсен.

Большунов вышел на финишную прямую немного впереди Клебо, он заложил вираж между прокатанной лыжней и границей трассы.

Александр Большунов и Йохеннас Клебо на финише.
Александр Большунов и Йохеннас Клебо на финише.

Йоханнес попытался обойти Александра в узком коридоре.

Александр Большунов и Йохеннас Клебо на финише.
Александр Большунов и Йохеннас Клебо на финише.

В этот момент Большунов попал рукой по палке Клебо, его рука ушла в сторону — и палка сломалась при попадании в снег между лыжами россиянина.

Большунов занял лыжню, но потерял в скорости. Клебо обошел его и ускорился к финишу.

Йохеннас Клебо, Александр Большунов и Эмиль Иверсен на финише. Фото Reuters
Йохеннас Клебо, Александр Большунов и Эмиль Иверсен на финише. Фото Reuters

Следом Большунова обошел Иверсен.

Йохеннас Клебо, Александр Большунов и Эмиль Иверсен на финише. Фото Reuters
Йохеннас Клебо, Александр Большунов и Эмиль Иверсен на финише. Фото Reuters

Россиянин со сломанной палкой остался с бронзой. После этого он не сдержал эмоции, на его глазах появились слезы.

Александр Большунов на финише. Фото Reuters
Александр Большунов на финише. Фото Reuters
Александр Большунов после финиша марафона ЧМ-2021. Фото Reuters
Александр Большунов после финиша марафона ЧМ-2021. Фото Reuters
Александр Большунов и Йохеннас Клебо на финише. Фото Reuters
Александр Большунов и Йохеннас Клебо на финише. Фото Reuters
Александр Большунов на финише. Фото Reuters
Александр Большунов на финише. Фото Reuters

Сборная России подала протест на результат марафона.

«Все видели на экране, как это было. Пусть что хотят, то и делают. Если против нас идут, то нас сразу дисквалифицируют. У меня нет слов. Я не знаю, что говорил Клебо. Я даже не собираюсь на награждение. Это было нечестно», — сказал грустный Большунов в прямом эфире «Mатч ТВ».

Позже Клебо дисквалифицировали, встречный протест Норвегии отклонили, а Большунов получил серебро.

7&nbsp;марта. Оберстдорф. Александр Большунов.

Лыжные гонки: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Опрос

проголосовало: 1000
Все опросы
Большунов — Клебо: скандал на финише марафона ЧМ-2021. Что нужно было делать?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
13
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир