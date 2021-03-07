Финиш Большунова и Клебо: как россиянин сломал палку в борьбе с норвежцем

Скандальный эпизод на последних метрах мужского марафона на чемпионате мира-2021, который определил исход борьбы за золото.

??? Видео инцидента с участием Клебо и Большунова! Что думаете? ? pic.twitter.com/IX5ccKlD3L — Eurosport.ru (@Eurosport_RU) March 7, 2021

В яркой гонке медали разыграли оторвавшиеся от группы россиянин Александр Большунов и норвежцы Йоханнес Клебо и Эмиль Иверсен.

Большунов вышел на финишную прямую немного впереди Клебо, он заложил вираж между прокатанной лыжней и границей трассы.

Александр Большунов и Йохеннас Клебо на финише.

Йоханнес попытался обойти Александра в узком коридоре.

Александр Большунов и Йохеннас Клебо на финише.

В этот момент Большунов попал рукой по палке Клебо, его рука ушла в сторону — и палка сломалась при попадании в снег между лыжами россиянина.

Большунов занял лыжню, но потерял в скорости. Клебо обошел его и ускорился к финишу.

Йохеннас Клебо, Александр Большунов и Эмиль Иверсен на финише. Фото Reuters

Следом Большунова обошел Иверсен.

Йохеннас Клебо, Александр Большунов и Эмиль Иверсен на финише. Фото Reuters

Россиянин со сломанной палкой остался с бронзой. После этого он не сдержал эмоции, на его глазах появились слезы.

Александр Большунов на финише. Фото Reuters

Александр Большунов после финиша марафона ЧМ-2021. Фото Reuters

Александр Большунов и Йохеннас Клебо на финише. Фото Reuters

Александр Большунов на финише. Фото Reuters

Сборная России подала протест на результат марафона.

«Все видели на экране, как это было. Пусть что хотят, то и делают. Если против нас идут, то нас сразу дисквалифицируют. У меня нет слов. Я не знаю, что говорил Клебо. Я даже не собираюсь на награждение. Это было нечестно», — сказал грустный Большунов в прямом эфире «Mатч ТВ».

Позже Клебо дисквалифицировали, встречный протест Норвегии отклонили, а Большунов получил серебро.