Финиш Большунова и Клебо: как россиянин сломал палку в борьбе с норвежцем
??? Видео инцидента с участием Клебо и Большунова! Что думаете? ? pic.twitter.com/IX5ccKlD3L— Eurosport.ru (@Eurosport_RU) March 7, 2021
В яркой гонке медали разыграли оторвавшиеся от группы россиянин Александр Большунов и норвежцы Йоханнес Клебо и Эмиль Иверсен.
Большунов вышел на финишную прямую немного впереди Клебо, он заложил вираж между прокатанной лыжней и границей трассы.
Йоханнес попытался обойти Александра в узком коридоре.
В этот момент Большунов попал рукой по палке Клебо, его рука ушла в сторону — и палка сломалась при попадании в снег между лыжами россиянина.
Большунов занял лыжню, но потерял в скорости. Клебо обошел его и ускорился к финишу.
Следом Большунова обошел Иверсен.
Россиянин со сломанной палкой остался с бронзой. После этого он не сдержал эмоции, на его глазах появились слезы.
Сборная России подала протест на результат марафона.
«Все видели на экране, как это было. Пусть что хотят, то и делают. Если против нас идут, то нас сразу дисквалифицируют. У меня нет слов. Я не знаю, что говорил Клебо. Я даже не собираюсь на награждение. Это было нечестно», — сказал грустный Большунов в прямом эфире «Mатч ТВ».
Позже Клебо дисквалифицировали, встречный протест Норвегии отклонили, а Большунов получил серебро.
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