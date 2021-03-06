Великая норвежка стала 14-кратной чемпионкой мира, привезя ближайшей преследовательнице скандальные две с половиной минуты.

Чемпионат мира. Женщины

Масс-старт, 30 км (К)

1. Тереза Йохауг (Норвегия) — 1:24.56,3

2. Хейди Венг (Норвегия) — отставание 2.34,2

3. Фрида Карлссон (Швеция) — 2.34,8

4. Эбба Андерссон (Швеция) — 2.36,3

5. Тереза Штадлобер (Австрия) — 2.46,6

6. Анна Хьерсти Кальво (Норвегия) — 3.30,2...

9. Татьяна Сорина (Россия) — 3.51,3...

12. Яна Кирпиченко (Россия) — 4.32,7...

20. Мария Истомина (Россия) — 5.30,4

Последняя женская гонка чемпионата мира — классический марафон — не принесла сенсаций. Во всяком случае, тех, что ждали многие болельщики. Главный фаворит, норвежка Тереза Йохауг, лидировал с первого до последнего километра. Шокировал только огромный разрыв между чемпионкой и ее соперницами. Две с половиной минуты — это пропасть даже для тридцатки. Интрига развивалась только за спиной Терезы — серебро в спринте на последних метрах вырвала еще одна норвежка — Хейди Венг. А лучшая из россиянок — Татьяна Сорина — стала девятой. Неплохой результат, хотя перед стартом гонки мы, безусловно, рассчитывали на большее.

Инопланетянка

В спорте часто возникают ситуации, когда какая-то звезда оказывается на две головы выше всех своих коллег. Для командных видов это здорово, для индивидуальных — похуже, особенно для циклических дисциплин, где сразу же возникают подозрения в том, что разрыв в классе достигнут не только годами упорных тренировок. Что привлекательнее для болельщиков — супергерой, который рвет всех соперников как щенков и побеждает с 99-процентной долей вероятности, или красивая борьба и непредсказуемость соревнований? Это старая дискуссия, и в женском марафоне Йохауг сделала свой вклад в этот спор, показав всем, как и без того не слишком динамичная марафонская гонка теряет остатки драйва. Для сравнения, два года назад в Зефельде Тереза выиграла у серебряного призера 37 секунд. Если так пойдет и дальше, Йохауг надо давать конкуренткам минутный гандикап или привязывать к каждой ноге по гирьке.

Особенно изумило состояние Йохауг на финише — она не просто не рухнула без сил, как многие ее преследовательницы. Тереза, даже не пытаясь отдышаться, буквально скакала от восторга и, казалось, была готова пробежать в том же безумном темпе еще 30 километров. Да, на финише он не рвала жилы, но за ее спиной была самая длинная дистанция в женских лыжах, пройденная со средней скоростью 21 километр в час. Безусловно, такие победы в одну калитку — это не вина норвежки, а проблемы ее соперниц. Но лично у меня нет ответа на вопрос, почему ровно год назад Фрида Карлссон обыгрывала Йохауг на тридцатке на этапе Кубка мира в Осло, а сейчас Тереза уезжает от шведки почти на километр. И это притом, что Карлссон совсем не провалила марафон в Оберстдорфе, став бронзовым призером.

Не буду опускаться до бездоказательных подозрений, остановлюсь на предположении, что мы просто имеем дело с инопланетянкой. Ведь когда всех соперниц выносила Марит Бьорген, все более-менее понимали, почему это происходит, — невооруженным взглядом было видно, что Марит превосходит всех не только в скорости, но и в физической мощи. Тереза же выглядит практически так же, как и большинство ее соперниц. Ее козыри — идеальная техника, умение держать скорость и терпеть на дистанции. Ну и после Оберстдорфа можно еще утверждать, что ее главный талант — в умении подводить себя в идеальной форме к главному старту. Ведь после карантинной паузы в январе Йохауг совсем не выглядела той сокрушительницей, какой стала в конце февраля — начале марта.

Тереза Йохауг. Фото AFP

Падения на спуске

В распределении мест после первого одним из ключевых факторов чуть не стали падения на спуске. После инцидентов с Сергеем Устюговым и Денисом Спицовым казалось, что во время гонок лыжники будут валиться на трассах Оберстдорфа буквально пачками. Однако до женского марафона подобных инцидентов было не так уж много. К сожалению, в один из них снова угодила представительница нашей страны. До последнего круга Яна Кирпиченко была самой успешной из россиянок. 25-летняя лыжница из Барнаула шла во второй группе преследовательниц и держалась в топ-10. Но на спуске Кирпиченко жестко упала и после этого испытывала грандиозные проблемы со скоростью, уступив в итоге даже японке Масако Исиде.

Кирпиченко шла лучшей из россиянок в масс-старте, но не удержалась на спуске и влетела в отбойники ?



В итоге Яна не попала в топ-10 ? pic.twitter.com/JvXNmHGqYa — Матч ТВ (@MatchTV) March 6, 2021

Мощный завал случился и в первой группе преследования. Упали Венг, Карлссон и Андерссон. После финиша Фрида держалась за руку — она явно ее повредила в том ЧП. Из-за этого австрийка Тереза Штадлобер долгое время преследовала Йохауг в одиночку. Но сенсации не случилось. Венг и шведки в итоге настигли Штадлобер и ближе в финишу исключили ее из числа претенденток на подиум. В итоге в самом выгодном положении оказалась Венг, которая не стеснялась рюкзачить за Карлссон и Андерссон. Ускорение в последний подъем в стиле Клебо — и двойная победа у Норвегии. Хотя, судя по состоянию Хейди после завершения гонки, она, в отличие от Йохауг, выложилась на всю катушку.

Йохауг увозит из Оберстдорфа четыре золотые медали, впервые пройдя весь чемпионат мира без единого поражения, в том числе в эстафете. Напомню, что именно выступление Терезы в ее стиле Терминатора стало залогом успеха норвежек — притом что ее напарницы пробежали плюс-минус с теми же результатами, что и занявшие второе место россиянки. Как бы то ни было, женский турнир ЧМ-2021 уже стал частью истории. А завтра главный лыжный турнир двухлетия закрывает мужской марафон. В котором в роли Йохауг, надеюсь, выступит россиянин Александр Большунов.