Россиянкам нужно повторить Зефельд-2019. И третье место будет подвигом

В женской эстафете наша женская сборная имеет редкий шанс на медаль чемпионата мира.

Чемпионат мира. Лыжные гонки

4 марта, четверг

15.15 (мск). Женщины. Эстафета, 4х5 км

На прошлом чемпионате мира финиш женской эстафеты стал одним из самых крутых моментов. Россиянки в этих разборках не участвовали, но случившееся в Зефельде-2019 не может оставить равнодушным никого, кто интересуется лыжными гонками. Битва норвежки Терезы Йохауг и шведки Стины Нильссон уже вошла в историю — и можно только мечтать о том, чтобы подобное повторилось сейчас. Ну, и, разумеется, мы не против, чтобы и наши девушки повторили результат двухлетней давности. Потому что тогда была бронза — с тех пор в эстафетах на этапах Кубка мира наша команда ни разу не поднималась столь высоко. Пока у россиянок в Обертдорфе за пять гонок ноль медалей, и ситуацию пора исправлять, иначе будет поздно.

Подвиг Стины

Что же случилось на ЧМ-2019? Главная звезда того чемпионата (и женских лыж вообще) Тереза Йохауг ушла на четвертый этап с 19-секундным отставанием от шведки Стины Нильссон. У норвежек на третьем отрезке Астрид Якобсен не выдержала атаки Шарлотты Каллы. Тереза, которая к тому моменту выиграла в Зефельде обе дистанционные гонки, настигла соперницу и на предпоследнем подъеме вышла вперед. Казалось, что сейчас суперлыжница уедет от Стины, и золото у норвежек в кармане. Но Нильссон неожиданно уперлась, и на ближайшем спуске вернула себе первую позицию. Следующие несколько сот метров Йохауг безуспешно пыталась обойти неуступчивую шведку, но Стина выстояла до финишной прямой, а на последних метрах легко уехала от фаворитки.

Общеизвестно, что финишные разборки — это единственное слабое место Терезы и единственный шанс ее одолеть. Казалось, что победный визг Нильссон тогда был слышан даже в Столкольме без всяких телетрансляций. Для Йохауг, привыкшей к абсолютному доминированию на лыжне, это был сильнейший удар по самолюбию. После этого Тереза категорически отказывалась бегать последние этапы в эстафетах. Вот и сейчас она выбрала стартовать третьей, предоставив возможность финишировать 19-летней дебютантке Хелене Марии Фоссесхольм. Эту юную лыжницу называют «новой Йохауг», но на нынешнем чемпионате мира она не сказать, чтобы сильно впечатлила — шестое место в скиатлоне и восьмое в коньковой «разделке».

Между тем, у шведок завершать эстафету будет Фрида Карлссон, которая в нынешнем Оберстдорфе уже завоевала два серебра, проигрывая только Йохауг. Нильссон карьеру в лыжах завершила и пока не слишком успешно пробует себя в биатлоне. С учетом нынешних раскладов, Фоссесхольм, чтобы участвовать себя комфортно, должна уйти на дистанцию с отрывом минимум в 30-40 секунд. Учитывая нынешнюю форму Йохауг, такое вполне реально. В целом нет никаких сомнений в том, что золото сегодня разыграют норвежки и шведки — средний уровень остальных сборных уступает им слишком сильно. Помешать такому сценарию может только форс-мажор в виде внезапной травмы спортсменки на дистанции или поломки инвентаря.

Битва за бронзу

Что касается россиянок, то они, скорее всего, будут сражаться за бронзу с финками и американками. Шансы есть — у нас, возможно, сильнейший состав за последние годы, почти без заведомо слабых мест. Напомню, что в 2019 году сборная России до третьего этапа держалась в группе лидеров. Но далее Анна Нечаевская не смогла удержаться за Каллой и Якобсен. Более того, на первой половине этапа от Анны убежала немка Сандра Рингвальд. Однако постепенно Нечаевская достала соперницу, и далее вступила в дело Наталья Непряева. Наш финишер до последнего подъема шла с немкой Лаурой Гиммлер, а потом резко рванула вперед. Гиммлер не смогла поддержать скорость россиянки, а на спуске еще и упала. Бронзу в такой ситуации Наталья упустить уже не могла.

Непряева будет нашим финишером и на этот раз. Нынешней чемпионат для Натальи получился скомканным из-за полученного накануне перелома руки. Но видно, что лидер сборной России прибавляет по ходу турнира. Прямые конкурентки на заключительном отрезке у нее более чем серьезные — лидер Кубка мира американка Джесси Диггинс и опытнейшая финка Криста Пярмякоски. Обеим Непряева проигрывала уже в Оберстдорфе — в скиатлоне. Но сейчас есть надежда, что на первых трех этапах у россиянок будет все хорошо, а Наталья не допустит ошибок, которые помешали ей сохранить призовое место в командном спринте. Ну, и, как обычно, многое зависит от погоды. Убитая трасса вызвала много нареканий в мужской «разделке». Хотелось бы, чтобы организаторы сделали выводы из этого фиаско.

Немного о регламенте эстафеты. Эта командная контактная гонка состоит из четырех этапов, которые представители каждой команды проходят поочередно, сменяя друг друга. На чемпионате мира в состав команды входят только представители одной страны одного пола (смешанные эстафеты в лыжах пока есть только на юниорском уровне). У женщин протяженность одного этапа составляет 5 км, что дает возможность стартовать на нем даже специалистам по спринту. Команды уходят на трассу в формате масс-старта. Первые два этапа преодолеваются классическим стилем, заключительные два этапа — свободным. Передача эстафеты происходит только по окончании этапа в специальном коридоре.

Заявка и расклад по этапам на эстафету

1. Швеция (Юнна Сундлинг, Шарлотта Калла, Эбба Андерссон, Фрида Карлссон)

2. Норвегия (Тириль Венг, Хайди Венг, Тереза Йохауг, Хелен Мария Фоссесхолм)

3. Россия (Яна Кирпиченко, Юлия Ступак, Татьяна Сорина, Наталья Непряева)

4. Германия (Лаура Гиммлер, Катарина Хенниг, Пиа Финк, Виктория Карл)

5. США (Хэйли Свирбул, Сэди Бьорнсен, Рози Бреннан, Джесси Диггинс)

6. Финляндия (Ясми Йоэнсуу, Йоханна Матинтало, Рита Лииза Ропонен, Криста Пярмякоски)

7. Швейцария (Лаурин ван дер Грааф, Надин Фендрих, Лидия Хирникель, Алина Майер)

8. Чехия (Катержина Разымова, Петра Новакова, Катержина Янатова, Петра Хинчицова)

9. Канада (Катерина Джонс-Стюарт, Дария Битти, Сендрин Браун, Лаура Леклер)

10. Польша (Моника Скиндер, Изабела Марциш, Каролина Калета, Каролина Кукушка)

Расписание чемпионата мира. Лыжные гонки

4 марта, четверг

15.15 Женщины. Эстафета, 4х5 км

5 марта, пятница

15.15 Мужчины. Эстафета, 4х10 км

6 марта, суббота

14.30 Женщины. Марафон, 30 км (К)

7 марта, воскресенье

15.00 Мужчины. Марафон, 50 км (К)