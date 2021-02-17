Крамер уверен, что Устюгов поборется за медали на ЧМ

Тренер российского лыжника Сергея Устюгова Маркус Крамер прокомментировал выступление спортсмена на этапе Кубка мира в шведском Фалуне и поделился ожиданиями от чемпионата мира в Оберстдорфе.

«После коронавируса Устюгов неплохо выступил в Фалуне на своих первых стартах в этом году. 12, 7 и 4 места — хороший результат, — сказал Крамер «СЭ». — После такого долгого периода без тренировок и соревнований Устюгов в хорошей форме»

Также Крамер выразил уверенность, что Устюгов сможет побороться за подиум на чемпионате мира.

«Надеюсь, Сергей покажет достойный результат в Оберстдорфе — даже лучше, чем в Фалуне, — заявил Крамер «СЭ». — Сейчас, конечно, сложно утверждать, завоюет Сергей медали или нет. Но в Фалуне, где были лучшие спринтеры, он был близок к подиуму, поэтому почему бы не показать свой лучший результат и на чемпионате мира».

В Фалуне Устюгов занял 4-е место в спринте. В масс-старте он показал 7-й результат, а в гонке с раздельным стартом был 12-м.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта-2021 состоится с 23 февраля по 7 марта в немецком Оберстдорфе.

(Константин Колмаков)