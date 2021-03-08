Губерниев о критике Иверсена: «Благородство ему чуждо, поэтому мы смело можем послать его в жопу»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на критику Эмиль Иверсена в сторону Александра Большунова.

Иверсен 7 марта в интервью Dagbladet выразил несогласие с решением жюри FIS о дисквалификации Йоханнеса Клебо после просмотра видеозаписи финиша марафона. По его мнению, Йоханнес Клебо всего корректен на трассе.

«Должен был выиграть точно не Иверсен. Он, конечно, молодец, что дотерпел. Однако у многих складывается впечатление, что он липовый чемпион. Он ни при каких обстоятельствах не мог быть ни первым, ни вторым. Только в случае форс-мажора. Благородство ему чуждо, поэтому мы смело можем его послать в жопу», — сказал Губерниев.

7 марта на финишной прямой Клебо потерял баланс и локтем толкнул палку Большунова, которую тот сломал, попав себе между ног. В итоге Клебо дисквалифицировали, Большунов получил серебро, а Эмиль Иверсен — золото.

(Данил Алешин)

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