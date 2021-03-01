Участник лыжного чемпионата мира в шортах и майке стал звездой соцсетей

Болельщики лыжных гонок завалили восторженными комментариями видео австралийского лыжника Марка Поллока, который в субботу вышел на скиатлон на чемпионате мира в Оберстдорфе не только в безрукавке (как это делали некоторые другие спортсмены), но и в шортах.

28-летний спортсмен не побоялся оголиться, несмотря на то, что температура в баварских Альпах в день гонки упала с 15 до 4 градусов тепла. Правда, инновационный наряд не помог Поллоку — он был вынужден завершить гонку после того, как лидер — россиянин Александр Большунов — обогнал его на круг. Но Марк не комплексует по этому поводу, и в следующем сезоне планирует выступление на Олимпиаде в Пекине.