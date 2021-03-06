Норвежка Йохауг выиграла масс-старт классическим стилем на 30 км на ЧМ в Оберстдорфе, Сорина — 9-я
Норвежская лыжница Тереза Йохауг выиграла масс-старт классическим стилем на 30 км на чемпионате мира в Оберстдорфе. Она показала время 1:24.56,3.
Росссию представляли Татьяна Сорина, Яна Кирпиченко, Алиса Жамбалова и Мария Истомина.
Йохауг стала 14-кратной чемпионкой мира, догнав по числу золотых медалей Елену Вяльбе. Серебро завоевала еще одна представительница Норвегии Хейди Венг, бронзу — шведка Фрида Карлссон.
Российская лыжница Яна Кирпиченко упала примерно на 23-м километре дистанции на спуске и стала только 12-й. Лучшей из россиянок сталаТатьяна Сорина — 9-е место.
Лыжные гонки
Оберстдорф (Германия)
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Женщины
Масс-старт, 30 км (К)
1. Тереза Йохауг (Норвегия) — 1:24.56,3
2. Хейди Венг (Норвегия) — отставание 2.34,2
3. Фрида Карлссон (Швеция) — 2.34,8
4. Эбба Андерссон (Швеция) — 2.36,3
5. Тереза Штадлобер (Австрия) — 2.46,6
6. Анна Хьерсти Кальво (Норвегия) — 3.30,2
9. Татьяна Сорина (Россия) — 3.51,3
12. Яна Кирпиченко (Россия) — 4.32,7
20. Мария Истомина (Россия) — 5.30,4
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