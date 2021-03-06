Норвежская лыжница Тереза Йохауг выиграла масс-старт классическим стилем на 30 км на чемпионате мира в Оберстдорфе. Она показала время 1:24.56,3.

Росссию представляли Татьяна Сорина, Яна Кирпиченко, Алиса Жамбалова и Мария Истомина.

Йохауг стала 14-кратной чемпионкой мира, догнав по числу золотых медалей Елену Вяльбе. Серебро завоевала еще одна представительница Норвегии Хейди Венг, бронзу — шведка Фрида Карлссон.

Российская лыжница Яна Кирпиченко упала примерно на 23-м километре дистанции на спуске и стала только 12-й. Лучшей из россиянок сталаТатьяна Сорина — 9-е место.

Лыжные гонки

Оберстдорф (Германия)

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Масс-старт, 30 км (К)

1. Тереза Йохауг (Норвегия) — 1:24.56,3

2. Хейди Венг (Норвегия) — отставание 2.34,2

3. Фрида Карлссон (Швеция) — 2.34,8

4. Эбба Андерссон (Швеция) — 2.36,3

5. Тереза Штадлобер (Австрия) — 2.46,6

6. Анна Хьерсти Кальво (Норвегия) — 3.30,2

9. Татьяна Сорина (Россия) — 3.51,3

12. Яна Кирпиченко (Россия) — 4.32,7

20. Мария Истомина (Россия) — 5.30,4