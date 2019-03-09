Сборная Норвегии победила в командных соревнованиях на этапе Кубка мира в Осло, Россия - девятая

Сборная Норвегии победила в командных соревнованиях на этапе Кубка мира по прыжкам с трамплина в Осло. Норвежская команда набрала 456,8 балла.
Второе место заняла Япония (456,8), третье - Австрия (454,4). Россия, которую представляли Дмитрий Васильев, Максим Сергеев, Михаил Назаров и Евгений Климов, стала 9-й (353,2).
Прыжки с трамплина
Осло (Норвегия)
Кубок мира
Мужчины
Командные соревнования
LH
1. Норвегия (Йохан Андре Форфанг, Робин Педерсен, Мариус Линдвик, Роберт Йоханссон) - 469,8
2. Япония (Юкия Сато, Нориаки Касаи, Юнсиро Кобаяси, Рею Кобаяси) - 456,8
3. Австрия (Михаэль Хайбек, Мануэль Феттнер, Филипп Ашенвальд, Штефан Крафт) - 454,4...
9. Россия (Дмитрий Васильев, Максим Сергеев, Михаил Назаров, Евгений Климов) - 353,2
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