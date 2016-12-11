20:33 11 декабря | ПРЫЖКИ С ТРАМПЛИНА

Ирина Аввакумова: "Дорогой FIS, сделай, пожалуйста, больше женских стартов на K-120"

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Лидер сборной России Ирина Аввакумова выразила мнение, что неплохо выступила на первых этапах Кубка мира. В общем зачете она идет на шестом месте со 142 очками. Также россиянка выразила надежду, что FIS увеличит количество стартов на трамплине K-120.

"Подведем итог первых, предновогодних, четырех этапов Кубка мира - 8-е, 7-е, 9-е и 5-е место, 6-е место в общем зачете. В общем, неплохо, конечно, но не то, чего я от себя жду... Сейчас почти что месячный перерыв, и увидимся в Оберсдорфе, на моем любимом большом трамплине (Дорогой FIS, сделай, пожалуйста, больше женских стартов на K-120, а не на K-90, ну хотя бы 50 на 50. Аминь) во время рождественских праздников. Ну а пока - всем новогоднего настроения, скоро будет самый семейный праздник, которого очень жду, всем добра!" - написала Аввакумова на странице в Instagram.

Дополнительная информация

https://www.instagram.com/p/BN4mO-PjIDwG8WUKCaA1ZZXQXAs6wkMgddUJ_00/

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Материалы REN-TV

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