Представительница Австрии Кьяра Хельцль стала первой на этапе Кубка мира по прыжкам с трамплина в Хинценбахе с 250,3 балла. Лучший результат из россиянок у Софьи Тихоновой, она стала 21-й с 208,9 балла.

Прыжки с трамплина

Хинценбах (Австрия)

Кубок мира

Женщины

Личный зачет

LH

1. Кьяра Хельцль (Австрия) — 250,3 (86,0 + 91,0)

2. Марен Луннбю (Норвегия) — 240,6 (85,5 + 88,0)

3. Ева Пинкелинг (Австрия) — 237,4 (86,5 + 86,5)

4. Сара Таканаси (Япония) — 235,1 (85,0 + 87,0)

5. Катарина Альтхаус (Германия) — 228,2 (85,0 + 84,5)

6. Лара Мальзинер (Италия) — 224,0 (81,5 + 85,5)...

21. Софья Тихонова (Россия) — 208,9 (79,0 + 83,0)

22. Ирина Аввакумова (Россия) — 204,1 (80,0 + 78,0)...

24. Лидия Яковлева (Россия) — 202,6 (77,5 + 82,0)...

32. Анна Шпынева (Россия) — 90,1 (76,0)