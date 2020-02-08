Хельцль выиграла этап Кубка мира по прыжкам с трамплина в Хинценбахе, Тихонова — 21-я
Представительница Австрии Кьяра Хельцль стала первой на этапе Кубка мира по прыжкам с трамплина в Хинценбахе с 250,3 балла. Лучший результат из россиянок у Софьи Тихоновой, она стала 21-й с 208,9 балла.
Прыжки с трамплина
Хинценбах (Австрия)
Кубок мира
Женщины
Личный зачет
LH
1. Кьяра Хельцль (Австрия) — 250,3 (86,0 + 91,0)
2. Марен Луннбю (Норвегия) — 240,6 (85,5 + 88,0)
3. Ева Пинкелинг (Австрия) — 237,4 (86,5 + 86,5)
4. Сара Таканаси (Япония) — 235,1 (85,0 + 87,0)
5. Катарина Альтхаус (Германия) — 228,2 (85,0 + 84,5)
6. Лара Мальзинер (Италия) — 224,0 (81,5 + 85,5)...
21. Софья Тихонова (Россия) — 208,9 (79,0 + 83,0)
22. Ирина Аввакумова (Россия) — 204,1 (80,0 + 78,0)...
24. Лидия Яковлева (Россия) — 202,6 (77,5 + 82,0)...
32. Анна Шпынева (Россия) — 90,1 (76,0)