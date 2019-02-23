Евгений Плехов: "Климов подошел к чемпионату мира в хорошей форме"

Главный тренер мужской сборной России Евгений Плехов в интервью "Известиям" рассказал о шансах команды на медали чемпионата мира. Турнир стартует сегодня в австрийском Зефельде.

— В какой форме сейчас находится Климов?

– По последним результатам видно, что Евгений подошел к ЧМ в хорошей форме. Он стабильно выступил на последнем этапе Кубка мира в Виллингене, заняв в одной из дисциплин седьмое место. Есть повод ожидать от него лучшего выступления на чемпионате мира.

– Можно ли ждать медалей?

– Я человек суеверный, поэтому не хочу делать прогнозы относительно конкретных результатов. Так что давайте про медали сейчас не стану говорить. В любом случае Женя и другие ребята будут стараться изо всех сил показать свои лучшие качества. А они способны на многое.

– Есть ли у трамплина в Зефельде своя специфика?

– Трамплины, конечно, различаются. В Виллингене он чуть побольше, в Зефельде – поменьше. Но нашим ребятам и девушкам уже удавалось потренироваться на трамплине в Австрии. Не все прыгнули хорошо, но будем надеяться на улучшение результатов в официальных соревнованиях.