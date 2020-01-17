Третьяков завоевал бронзу на этапе Кубка мира в Инсбруке

Россиянин Александр Третьяков стал бронзовым призером этапа Кубка мира в австрийском Инсбруке.

Другие российские участники этапа выступили менее удачно — Никита Трегубов стал 13-м, Евгений Рукосуев — 15-м.

Скелетон

Инсбрук (Австрия)

Кубок мира

Мужчины

1. Мартин Дукурс (Латвия) — 1.44,50 (52,34 + 52,16)

2. Юн Сун Бин (Корея) — 1.44,92 (52,66 + 52,26)

3. Александр Третьяков (Россия) — 1.44,94 (52,53 + 52,41)

4. Маркус Уайатт (Великобритания) — 1.45,22 (52,61 + 52,61)

5. Ким Джи Су (Корея) — 1.45,40 (52,69 + 52,71)

6. Крейг Томпсон (Великобритания) — 1.45,45 (52,94 + 52,51)...

13. Никита Трегубов (Россия) — 1.45,93 (53,04 + 52,89)...

15. Евгений Рукосуев (Россия) — 1.46,10 (53,12 + 52,98)