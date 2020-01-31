Третьяков занял шестое место на этапе КМ в Санкт-Морице

Россиянин Александр Третьяков показал шестой результат на этапе Кубка мира в швейцарском Санкт-Морице.

Победу одержал представитель Латвии Мартинс Дукурс.

Скелетон

Санкт-Мориц (Швейцария)

Кубок мира

Мужчины

1. Мартинс Дукурс (Латвия) — 2.15,89 (1.07,73 + 1.08,16)

2. Феликс Кайзингер (Германия) — 2.16,20 (1.07,98 + 1.08,22)

3. Аксель Юнгк (Германия) — 2.16,23 (1.07,79 + 1.08,44)

4. Юн Сун Бин (Корея) — 2.16,25 (1.07,71 + 1.08,54)

5. Александр Гасснер (Германия) — 2.16,27 (1.07,96 + 1.08,31)

6. Александр Третьяков (Россия) — 2.16,31 (1.07,84 + 1.08,47)...

12. Никита Трегубов (Россия) — 2.17,32 (1.08,57 + 1.08,75)...

15. Евгений Рукосуев (Россия) — 2.17,56 (1.08,72 + 1.08,84)