Российский скелетонист Александр Третьяков выиграл этап Кубка мира в Калгари. По сумме двух попыток он показал время 1 минута 51,35 секунды.

Вторым стал представитель Кореи Юн Сун Бин - 1 минута 51,48 секунды. Третьим финишировал латвиец Мартин Дукурс - 1 минута 51,51 секунды.

Россиянин Никита Трегубов занял пятое место, Владислав Марченков стал 17-м.

Для Третьякова это четвертая победа на семи этапах Кубка мира. Он увеличил отрыв от Юн Сун Бина в общем зачете.

Скелетон

Калгари (Канада)

Кубок мира

Мужчины

1. Александр Третьяков (Россия) - 1.51,35 (55,85 + 55,50)

2. Юн Сун Бин (Корея) - 1.51,48 (56,08 + 55,40)

3. Мартин Дукурс (Латвия) - 1.51,51 (55,89 + 55,62)

4. Томас Дукурс (Латвия) - 1.52,02 (56,25 + 55,77)

5. Никита Трегубов (Россия) - 1.52,38 (56,32 + 56,06)

6. Дэйвид Грещишин (Канада) - 1.52,44 (56,43 + 56,01)

17. Владислав Марченков (Россия) - 1.53,70 (57,06 + 56,64)