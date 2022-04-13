Третьяков: «Я уже смирился с тем, что не увижу призовые»

Скелетонист Третьяков допустил, что не получит призовых за два сезона от международной федерации

Олимпийский чемпион по скелетону Александр Третьяков заявил, что практически не рассчитывает на выплату призовых от Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF).

«Да, уже два сезона не выплачивали призовые. Понятно, что у нас суммы небольшие, но все равно получить какой-то бонус приятно, а тут в течение двух сезонов постоянно что-то происходит, есть такой момент.

Точно не знаю, сколько я заработал, около € 5 тыс. за два года. Я о них не думаю, уже как-то смирился с тем, что их не увижу, живу дальше», — приводит ТАСС слова Третьякова.

36-летний Третьяков — чемпион Игр-2014 в Сочи, а также чемпион мира и двукратный чемпион Европы. Также спортсмен дважды становился победителем в общем зачете Кубка мира.