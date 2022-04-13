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Третьяков: «Я уже смирился с тем, что не увижу призовые»

Скелетонист Третьяков допустил, что не получит призовых за два сезона от международной федерации
Иван Торопцев
Корреспондент
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Олимпийский чемпион по скелетону Александр Третьяков заявил, что практически не рассчитывает на выплату призовых от Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF).

«Да, уже два сезона не выплачивали призовые. Понятно, что у нас суммы небольшие, но все равно получить какой-то бонус приятно, а тут в течение двух сезонов постоянно что-то происходит, есть такой момент.
Точно не знаю, сколько я заработал, около € 5 тыс. за два года. Я о них не думаю, уже как-то смирился с тем, что их не увижу, живу дальше», — приводит ТАСС слова Третьякова.

36-летний Третьяков — чемпион Игр-2014 в Сочи, а также чемпион мира и двукратный чемпион Европы. Также спортсмен дважды становился победителем в общем зачете Кубка мира.

Источник: https://tass.ru/sport/14363943
Александр Третьяков
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