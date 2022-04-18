Сборная России по скелетону начнет подготовку к новому сезону 22 мая в Кисловодске

Старший тренер национальной команды по скелетону Денис Алимов сообщил, что сборная начнет готовиться к новому сезону 22 мая на базе в Кисловодске.

«Мы планируем с 22 мая провести восстановительный сбор в Кисловодске. В июне у нас будет сбор на базе «Юг Спорт» в Сочи, в июле продолжим подготовку на рельсовой эстакаде в городе Павловск Воронежской области, в августе переберемся на базу в подмосковном Парамонове».

На Олимпийских играх в Пекине российским скелетонистам не удалось завоевать ни одной медали.