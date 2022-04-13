Трегубов почти не надеется получить призовые от IBSF

Серебряный призер Олимпиады-2018 Никита Трегубов заявил, что практически не надеется на получение призовых от Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF).

«Надежды даже и нет, учитывая то, что творится сейчас в мире, мы же отстранены международной федерацией. Мы выступали на соревнованиях, должны по идее получить призовые. До начала лета обычно выплачивали, посмотрим, как сейчас будет.

С кем судиться, с международной федерацией? В судах больше потратишь средств, чем тебе выплатят», — приводит ТАСС слова Трегубова.

Ранее российская скелетонистка Елена Никитина сообщила, что IBSF отказывается выплачивать российским спортсменам призовые за два сезона.